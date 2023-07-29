İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl 4’üncüsünü düzenledikleri kurban bağışından elde edilen konserveleri, 90 bin haneye ulaştırılmak üzere yola çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - 4 yıldır süren kampanya boyunca, yaklaşık 700 bin aileye kurbanlık konserve ulaştırdıkları bilgisini paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Görev dönemimizin 5 yılını tamamladığımızda; ‘Birinci sırada 5 yıl boyunca neyle mücadele ettik’ derseniz, gerçekten yoksullukla mücadele, sosyal hizmetlerin ve insanlarımıza sunduğumuz yardım kalemlerinin artırılması hususu en önemli, en birinci konumuz haline gelmiştir.

Bu zor dönemde, bütünüyle vatandaşın yanında olan bir kurum olmak, bütün ülkede ekonomik düzen bozukken, sistem doğru işletilmez iken ve yıllardır yapılan yanlışları üst üste biriktirilip, bazen tedbirinin de yıllar alacağı bir biçimde oluşan bir ekonomik zeminde yetmediğimizin, yetemeyeceğimizin de farkındayız. Bu bağlamda köklü çözümler, ülkemizdeki gelir eşitsizliğinin giderilmesine dönük uzun vadeli planlamalar ve özellikle yapılan birçok hukuksuzluğun ortadan kaldırılarak, Türkiye'de adaletin, eşitliğin konuşulduğu bir sistemin varlığı, kesinlikle kaçınılmaz bir gereksinimdir” dedi.