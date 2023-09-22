Belediye-İş Sendikası’na bağlı belediye çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile sendikaları arasında gece yarısında imzalanan toplu iş sözleşmesini, sendika binası önüne gelerek protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye-İş Sendikası yönetimi arasında dün gece saatlerinde imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz eden belediyeye bağlı İSTON A.Ş, İSBAK A.Ş ve sendikaya bağlı diğer İBB çalışanları sendikanın Fatih’teki binasının önüne gelerek eylem yaptı. Çalışanlar, sloganlar atarak sendika yönetimini bina dışına çağırdı. Bina kapısında ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Eylem yapanlar adına açıklamada bulunan Hasan Uslu “Şimdi baktığımız zaman zaten biz ekim ayında yüzde yirmi yedilik bir zam almıştık. Aslında bu zam yüzde altmışlık bir orana denk geldi. Yalnız şöyle bir rakam var. Yüzde altmış çok yüksek bir rakam olarak arzulanabiliyor. 2019 dan sonra sefalete sürüklendik. Yaklaşık Bir yıldır, bir buçuk yıldır bu arkadaşlar asgari ücrete çalışıyor. Herkes burada asgari ücrete çalışıyor. Bizim bordrumumuza her şeye bakabilirsiniz. Bize yatan maaş 12 bin lira. 12 bin liranın üstüne yüzde doksanı koyduğum zaman zaten 20 bin lira gibi komik rakamlar geçiyor. Bize üç buçuk yıldır sadece ve sadece enflasyon farkı alıyoruz. Biz zam almıyoruz. Zam denilen bir şey bizde yok. Biz sadece enflasyon farkı alıyoruz. Bizim Yılın geriye dönük oranınınıda istemiyorduk biz sendikadan. Biz ki üç yılı da geriye dönüp sineye çektik. Yalnız bize Mart’tan ekime kadar geriye dönük verin. Biz bunu alalım. En azından herkesin kredi kartı borcu var. Herkesin iki dünya borçları var. Bir dünya verecekleri var. Herkes ev geçindiriyor arkadaşlar. Herkes çocuk bakıyor. Herkesin çocuğu var. Bekar olan arkadaşlar da var ama burada evli arkadaşlar da çok fazla. Bu arkadaşların bize verdiği 20 bin TL. 20 bin TL bize geriye dönük para veriyor. Yani burada çok ciddi bir adaletsizlik var. Biz yaklaşık yani 100 bin liralık gibi bir rakamın hatta daha üstü rakamın geriye dönüp bize verilen zamlarla beraber olacağını düşünüyorduk. Ama bize verilen bir sus payı oldu. Bu da 20 bin TL’ydi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ayrıyeten biz 17-18 bin tl gibi ücretleri kabul etmiyoruz. Evet Türkiye enflasyon ortamını şu anda yaşıyor. Maalesef ki. Biz Ekrem başkan’a buradan sesleniyoruz. Ekrem Başkan’ım rica ediyorum bunun bu adaletsizliğin önüne geçin” dedi.