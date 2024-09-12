İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. İBB Gençlik Hizmetler Müdürlüğü Spor Tesisleri’nde 200’den fazla hizmete yüzde 50’den yüzde 500’e varan oranda zam yapıldı. Öte yandan, uygulama tabanlı sisteme sahip 2 bin 500 taksinin ihale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi Eylül ayı 3. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantı, soru önergelerinin ardından devam etti. Toplantıda komisyon raporları tek tek okunarak onaylandı. Mecliste İBB Gençlik Hizmetler Müdürlüğü Spor Tesisleri’ne yapılan yeni zamlar açıklandı. Mecliste alınan kararlar neticesinde belediyeye ait kapalı yüzme havuz aboneliklerinden fitness salonlarına kadar yüzde 150’ye varan oranlarda zam yapıldı. Ayrıca İBB’ye ait kapalı spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları, buz pistleri, konferans salonları, statlar, atletizm pistleri gibi spor tesislerinin kiralanmasıyla buralardaki spor etkinliği ücretlerine farklı oranlarda zam yapılmasına karar verildi. AK Parti Meclis Üyesi Adem Yıldız ise yapılan ücret zamlarına karşı çıkarak, muhalefet şerhi koyduklarını ifade etti.

Kapalı halı saha saatlik ücreti 400 liradan 900 liraya çıktı

Mecliste alınan karar neticesinde yüzme havuzu üyeliği ayda 12 günlük ücreti 40 liradan yüzde 150 artışla 100 liraya çıkarken, fitness salonu için ayda 18 günlük üyelik ücreti de 135 liradan yüzde 122,22 artışla 300 lira oldu. Kapalı halı saha saatlik ücreti ise 400 liradan yüzde 125 artışla 900 liraya çıktı. Açık basketbol sahaları aydınlatmasız saatlik ücreti 55 liradan yüzde 81,81 artışla 100 liraya, aydınlatmalı ücreti 90 liradan yüzde 66,66 artışla 150 lira oldu. 2024’te belirlenen 209 bin 88 liralık servis plaka ücreti, yüzde 139,13 artışla 500 bin liraya yükseltildi.

“Ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız”

Zam yapılan hizmetlerin büyük çoğunluğunun Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait olduğunu dile getiren AK Parti Meclis Üyesi Adem Yıldız, “Fitness, tenis, okçuluk, mini golf, masa tenisi gibi bireysel branşlarda ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. 2024 yılı için enflasyon oranında artırılan bu hizmet kalemlerinin 2024 yılı içinde yeniden cari enflasyon rakamlarının çok çok üstünde artırılması kabul edilemez ve hiçbir izahı yoktur. Bu nedenle yapılan ücret zamlarına muhalefet şerhi koyuyoruz” şeklinde konuştu.

İBB Meclisi onayı ile uygulama tabanlı 2 bin 500 taksi ihale edilecek

Geçtiğimiz günlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda uygulama tabanlı 2 bin 500 taksinin İstanbul’a kazandırılması kararlaştırılmıştı. Toplantı neticesinde ise uygulama tabanlı olan bu yeni taksilerin ihale edilmesi mecliste konuşularak, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin meclis üyelerince oylanmasının ardından oturum sona erdi.