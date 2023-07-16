Dev bütçeli rakipleri önünde altyapı sporcularıyla kadınlarda U19, U15 ve U13 Türkiye Şampiyonu unvanını alan, U17 kadın ve erkeklerde ikinci, U19 erkeklerde üçüncü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, su topunda başarıdan başarıya koşuyor.İZMİR (İGFA) - Henüz 3 yıllık bir geçmişe sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Takımı’ndan Hamiyet Süzmeçelik, Hanzade Dabbağ, İremnaz Karataş, Zeynep Hepkorucu, Asya Özdemir ve Selin Yüksel, 29 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Manisa’da düzenlenecek U17 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Sutopu Kadın Milli Takımı’nda yer alacak ve ay-yıldızlı ekibimizin ana kadrosunu oluşturacak. Şampiyonada Türkiye’nin yanı sıra 16 ülke daha bulunuyor.

"Gurur kaynağı" A Milli Takım’da Ceren Bulut, Kübra Kuş, Zeynep Visha, Eylül Arıcı, Selina Çolak, Hanzade Dabbağ, Zeynep Erdem ve Hamiyet Süzmeçelik’in, Avrupa 10'uncusu olan U15 Milli Takımı’nda Lal Uz, Elif Işılak, Mina Bozkurt ve Eda Moroğlu’nun mayo giydiğini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Egeli, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in belirlediği vizyonla tamamen altyapı sporcularımızla dev bütçeli rakiplerimiz önünde kazanılan başarılar gurur verici" dedi.

Egeli, A ve U17 Kadın Milli takımlarımızın çekirdek kadrosunu İzmirli sporcuların oluşturduğunu vurgulayarak, "İzmir tarihinde ilk kez bir kadın su topu takımı Avrupa’da mücadele edecek. Başkanımız Tunç Soyer’in İzmir’i su ve plaj sporlarında Avrupa’nın merkezi yapma hedefinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Diğer yandan şubemiz antrenörlerinden Evangelos Pateros, Soykan Üstünkar ve Cihangir Nergiz’in milli takımlarımızda görev almaları da bizim için ayrı bir gurur kaynağı" diye konuştu.