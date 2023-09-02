İBB Kültür’ün düzenlediği ‘Ustalara Saygı’ etkinliklerinin 13’ncü konuğu, Türk Halk Müziği’nin duayen ismi Arif Sağ oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte Sağ onuruna düzenlenen gecede katılımcılar arasında yer aldı.

Duayen sanatçı Arif Sağ, ilerleyen yaşına rağmen hem sesi hem bağlaması hem de davuluyla kendisini dinlemeye gelen seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda Sağ ile sahnede buluşan Ekrem İmamoğlu, “Bu topraklarda, yoldaşı ve kılavuzu türküler olan insanların asla sırtı yere gelmez. Türkülerle büyüyen, türkülerin içinde hangi sözler, hangi öğütler var diye dikkatle onu dinleyen ya da söyleyen insan, bu topraklara asla kötülük yapmaz. Bu topraklar için, bu insanlar için hep iyilikler düşünür” dedi.