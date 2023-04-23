İBB, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladı.HATAY (İGFA) - Millet İttifakı liderleri; 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı’nın birinci gününü depremzedelerle birlikte geçirdi. Kılıçdaroğlu Adıyaman’da, Akşener Malatya’da, Karamollaoğlu Adana’da, Davutoğlu Gaziantep’te, Babacan Diyarbakır’da, Uysal Osmaniye’de, İmamoğlu Hatay’da, Yavaş da Kahramanmaraş’ta kurulan “Halil İbrahim Sofrası”nda depremzedelerle bir araya geldi. 8 ilde depremzedelerin acılarına ve lokmalarına ortak olan 8 lider, hem bulundukları şehirlerdeki vatandaşlara hem de canlı yayınla diğer kentlerdeki yurttaşlara seslenerek, yanlarında oldukları mesajını verdi.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, önce Hatay Defne’de düzenlenen ‘Halil İbrahim Sofrası Buluşması’nda depremzedelerle bir araya geldi, sonra İBB Meclisi’nden 12 Nisan’da geçen karar uyarınca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile protokol imzaladı. İmamoğlu ve Savaş tarafından imzalanan protokol uyarınca; İBB, depremlerle sarsılan Hatay’da 1.000 geçici konut yapacak, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısını onaracak. İBB Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, tüm bu çalışmalar için Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne 62,5 milyon liralık nakdi yardım yapılacak.

İmamoğlu’nun, eşi Dr. Dilek İmamoğlu ile birlikte geldiği Hatay Defne’de depremzedelerle buluşma noktası, Aşağıokçular Mahallesi’nde kurulan Halil İbrahim Sofrası oldu. İmamoğlu çiftine, Defne ziyaretinde Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş da eşlik etti.