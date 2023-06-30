İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay ziyaretinin ikinci bölümünde, deprem bölgesinde hizmet vermeye devam eden mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı.HATAY (İGFA) - Öğle yemeğini İBB çalışanları ile birlikte yiyen İmamoğlu, “Burada neredeyse 10 bine yakın arkadaşımız, değişimli görev aldı. Dönem dönem aynı anda 3-4 bine büyük bir kadroyla buraya emek verdik. Vermek zorundayız. Ama sizin o gönülden bu işi yapan yüreğiniz olmasa, biz boş konuşurduk” dedi.

KİPTAŞ öncülüğünde inşa edilmeye başlayan Antakya Geçici Barınma Alanı’na da bir ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, “İnşallah temmuz sonunda burayı bitireceğiz ve burada bine yakın, hatta binin belki biraz üstüne çıkabilecek sayıda insanımızın bir arada yaşayacağı, çok düzenli bir mahalleyi hazır etmiş olacağız. Bu bir mahalle. Yani bir konteyner kent değil. Biz bunu burada yaparken, bu modelin burada büyümesini istiyoruz” diye konuştu.