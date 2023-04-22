Disney+’ın yeni orijinal filmi 'Özür Dilerim' adlı projesiyle dijitalde güldüren İbrahim Büyükak, jönlerin neden komedi filmlerinde yer almadığına farklı bir bakış açısı getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Disney+’ın yeni orijinal filmi “Özür Dilerim” adlı projesiyle dijitalde güldüren İbrahim Büyükak, jönlerin neden komedi filmlerinde yer almadığına farklı bir bakış açısı getirerek, "Çünkü karizmalarından taviz vermek istemiyor. Benim öyle bir projem var. Bir komedyen bir jön aynı yapımda. Bence öyle jönlerimiz de var ama taviz vermek istemiyorlar. Bu arada kariyersel olarak hakları tabi, eleştirmek için söylemiyorum ama öyle bir komedi oynamak istiyorum diyen jönle beraber bir komedi yapmak isterim" dedi.