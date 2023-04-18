AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde şampiyon Halkbank oldu AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde şampiyon Halkbank oldu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 97 kilogramda mücadele eden İbrahim Çiftçi, bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Murazi Mchedlidze’yi 12-3 yenerek bronz madalya kazandı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’na 1/8 turunda Litvanyalı Lukas Krasauskas’ı 10-0 yenerek başlayan İbrahim Çiftçi, çeyrek finalde Gürcü Givi Matcharashvili’ye son saniyede 4-3 yenildi. Rakibinin finale yükselmesi sonrası repesaj müsabakasına çıkan milli sporcu, Moldovalı Radu Lefter’i 11-0 mağlup ederek bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Murazi Mchedlidze’nin rakibi oldu. Bronz madalya mücadelesinde rakibine 12-3’lük üstünlük kuran İbrahim Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.