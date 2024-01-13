Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Şehitlerimizin acı haberleri ailelerine ulaştı.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) acı haberi, Niğde'deki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, şehit oldu.

Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün (28) acı haberi, Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı.

Gün’ün şehadet haberi, Gaziantep'in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün ve diğer aile üyeleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.

Bekar olan Şehit Hakan Gün’ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (27) acı haberi, Adıyaman'daki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesinde oturan ailesine İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesi acı haberle üzüntüye boğulurken, baba evine Türk bayrakları asıldı. Emine ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan ortancası olan Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı. Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakıldığı görüldü.

İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun acı haberi, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olduğu öğrenildi.Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Ahmet Köroğlu, şehit oldu. Köroğlu'nun şehadet haberi, Tuzla, Şifa Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

ORDU’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın (22) Ordu'daki baba ocağına ateş düştü.

Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın acı haberi, Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Bolluk Mahallesi’nde oturan ailesine ulaştı. Aileye haberi, askeri yetkililer verdi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Selma Atar ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

BABASI TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Bekar olan şehit Murat Atar’ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 GÜN ÖNCE DAYISINI ARAMIŞ



Şehit Murat Atar’ın dayısı Musa Çakır, 2 gün önce yeğeniyle cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptıklarını belirterek, “Geçen yıl ağustos ayında ilk eğitim birliğine gitti. Yaklaşık 4 aylık eğitimi bittikten sonra izine geldi. Burada köyünde kaldı. 1 gün sonra görev yerine gitti. En son 2 gün önce telefon ile görüştük. ‘Dayı köyümüzde kar var mı’ dedi. Daha yeni başladığını söyledim. Sonra gece acı haberini aldık” dedi.

ESKİŞEHİR’E ŞEHİT ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin’in (27) acı haberi, Eskişehir’deki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin’in acı haberi, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Nazif ve Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı.

KAHRAMANMARAŞ'A BİR ŞEHİT ATEŞİ DAHA DÜŞTÜ

Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in baba ocağına düştü.

Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.