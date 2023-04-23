İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz bu milletin askeriyiz. Hiçbir şeyden ürkmedik. Hiçbir şey bizi korkutmadı. Çünkü bizim başımızda güçlü bir dünya liderimiz var. Bu seçim bizim değil Balkanlar’ın, Orta Doğu’nun, Orta Asya’nın seçimidir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da bulunan derneklerde bayramlaşma programlarına katıldı. Kırçovalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne yerli otomobil Togg ile gelen Bakan Soylu, ardından Kastamonu Küre Dernekler Federasyonu’na geçti. Vatandaşlarla sohbet eden Süleyman Soylu, katıldığı bayramlaşma programının ardından konuşma yaptı.

Kırçovalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Gaziosmanpaşa’dan buraya Haliç’ten koku gelirdi. Biz haftada 2-3 gün antrenman ve koşu yapardık. Koşu için Haliç’e inip geri dönmek istesek dönemezdik. Unkapanı’nda nefes alamazdık. İstanbul’un farklı yerlerinden misafir gelen komşularımıza kokudan mahcup olurduk. Tayyip Erdoğan geldi, koku gitti. Evde hanımlar küvetlere ve leğenlere su doldururdu. Sular tankerlerden gelirdi. Bunlar hep bizim hayatımıza dokunan işler. Edirnekapı ve Topkapı’dan otobüse binip en az yarım saat Edirnekapı kavşağında kalırdık. Tayyip Erdoğan gelince orada çalışmalar başladı. Ben minibüste giderken vatandaşlar çalışmaların 5-6 yıl süreceğini söylüyordu ama 3 ay sonra bitti. Yapılan alt geçitle yarım saat durduğumuz kavşakta beklemeden geçtik. Biz bu milletin askeriyiz. Hiçbir şeyden ürkmedik. Hiçbir şey bizi korkutmadı. Çünkü bizim başımızda güçlü bir dünya liderimiz var. Bu seçim bizim değil Balkanlar’ın, Orta Doğu’nun, Orta Asya’nın seçimidir ”dedi.

Kastamonu Küre Dernekler Federasyonu’nda bayramlaşma programına katıldıktan sonra da bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, “İktidara gelince Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’deki askeri operasyonlarımızı sonlandıracaklar. Daha sonra PKK ve PYD o bölgeyi alacak. Türkiye uçma noktasındadır. Dünyada ekonomik dalgalanmalar var. Onlar patinaja devam ederken, Tayyip Erdoğan fırsat bulup Türkiye’yi büyütüp, güçlendirip, kuvvetlendirecek. Sizden bir tek şey istiyorum. Tayyip Erdoğan’a öyle güçlü destek verin ki Amerika’dan sesi duyulsun. Hem bayramınız hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" şeklinde konuştu.