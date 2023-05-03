İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, “Irak’ın kuzeyinde biz teröristleri etkisiz hale getirdiğimizde Amerikan askerleri koşa koşa taziye veriyorlardı. Süleyman Soylu olarak söylüyorum, bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum, 14 Mayıs’ta bu millet bize yetki versin, Amerikan askerlerinin orada salya sümük daha çok taziyesi olur” dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu seçim çalışmaları için Şişli Perpa’da esnafı ziyaret etti. Bakan Soylu, Perpa’nın konferans salonunda yaptığı konuşmasında “Daha yeni gelinlerin karnında 4 aylık çocuğuyla tabutun üzerine kapandığını, gözyaşları döktüğünü, yanına gittiğimde başın sağ olsun dediğimde, ayağa dikildiğini ’vatan sağ olsun’ diye ben de şehit olurum dediği gülle gibi sözle karşı karşıya kaldığım çok şehit cenazesi oldu. Annesinin tek evladı, hep bunlarla karşılaştık. Irak’ın kuzeyinde biz teröristleri etkisiz hale getirdiğimizde Amerikan askerleri koşa koşa taziye veriyorlardı. Süleyman Soylu olarak söylüyorum, bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum, 14 Mayıs’ta bu millet bize yetki versin Amerikan askerlerinin orada salya sümük daha çok taziyesi olur” diye konuştu.

“Yavuz Sultan Selim Köprüsü tren yolu ile modern İpek Yolu’nun en önemli merkezidir”

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı’nın yapılmasına karşı çıkanlara itafen konuşan Bakan Soylu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapmayın dediler, Tayyip Erdoğan yaptı mı? Yaptı. Bakın Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Asya ile Avrupa’yı birleştiren bir köprü değil sadece, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki tren yolu ile beraber modern İpek Yolu’nun en önemli merkezidir. Çin ile Avrupa’yı birleştirebilecek bir köprüdür. Şimdi üzerinde tren yolu yapılacak tren ile beraber bütün hazırlığı ona göre yapılmıştır. Peki Kuzey Marmara otoyolunu yapalım dediğimizde ne dediler? Dediler ki; oralar su havzalarıdır eğer oralara bu yolları yaparsanız İstanbul’un suyunu tamamen ortadan kaldırırsınız, yeşilliğini ormanını kaldırırsınız. Peki ne oldu? Yapıldı mı? Peki Perpa’lılara söylüyorum, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı’nı kaldıralım, İstanbul perişan olur mu? İstanbul taşıyamaz. İstanbul Havalimanı’na da hayır dediler, bakınız bu da bir küresel projedir. Neden, şuanda İstanbul Havalimanı, Afrika’nın, Avrupa’nın, Balkanlar’ın, Orta Doğu’nun ve Orta Asya’nın tam merkezidir, kalbidir“ diye konuştu.