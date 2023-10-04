İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan "Çocuk Trafik Eğitim Parkları Projesi" kapsamında, trafik ve ulaşımın potansiyel risklerini ortadan kaldırarak güvenli bir çevre oluşturma hedefleniyor. Bu amaca ulaşmak için Bursa'da faaliyet gösteren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verme görevini üstleniyor.

Şube müdürlüğü tarafından atanmış olan eğitmenler, öğrencilere pratik ve teorik olarak trafik kurallarını öğretmek için çabalıyorlar. Eğitim programları, öğrencilere trafik kurallarına uygun bir şekilde araçları kullanma, durma, park etme, emniyet kemeri kullanma, yaya geçitlerine saygı gösterme, güvenli takip mesafesi koruma, trafik levhaları ve yol işaretlerinin anlamlarını öğrenme gibi konuları içeriyor. Bu şekilde, öğrenciler trafik kurallarını pratiğe dökerek öğreniyorlar.

Bu uygulama ile trafikteki sorunlar minimize edilerek güvenli ulaşım ortamının sağlanması amaçlanıyor. Böylece, geleceğin sürücülerinin trafik kurallarını erken yaşlarda öğrenmelerine yardımcı olunarak trafikte daha bilinçli ve güvenli sürücüler yetiştirilmesi hedefleniyor.