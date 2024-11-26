İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü "Gürz" operasyonlarının 26'ncısı 18 ilde gerçekleştirildi. DEAŞ örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 54 şüpheliden 20'si ututlandı.ANKARA (İGFA) - Gürz-26 operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Bakan Yerlikaya; Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-26" operasyonlarınde 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanlarda 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1861275107513245920

Yakalanan şüphelilerin; Terör örgütüne üye olmak, Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, yaz kış, gece gündüz demeden, güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edileceğinin mesajını yineledi.