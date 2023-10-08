Kahramanlar operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kahramanlar operasyonları” kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan şahıslardan 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildiğini kaydetti.

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.