Türkiye'de içki ve sigara üretimi ile ticaretini regüle etmek amacıyla hazırlanan yeni tebliğ taslağı, sektörde önemli değişikliklere neden olacak. Taslağa göre, içki ve sigara üreticileri, 1 Ocak 2024'ten itibaren teminat zorunluluğuyla karşı karşıya kalacak. Sigara üreticileri ve ithalatçıları için belirlenen teminat miktarı 50 milyon TL, makaron üreticileri için 40 milyon TL, sigara kağıdı ve filtre üreticileri için ise her biri için 5 milyon TL olacak.

Fermante alkollü içki üreticileri için 5 ila 50 milyon TL, distile alkollü içki üreticileri için ise 50 milyon TL teminat zorunluluğu getirilecek. Teminatların nakit para dışında banka teminatı veya iç borçlanma senetleri ile ödenebileceği belirtilirken, ödemelerin en geç 60 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, sektörde önemli bir mali yük getireceği gibi, içki ve sigara fiyatlarına da ek bir zammın habercisi olarak görülüyor. Sektör temsilcileri, düzenlemenin maliyetleri artıracağına dikkat çekerek, bu durumun tüketiciye yansıyarak fiyatların yükselebileceğini ifade ediyor.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, düzenlemeyi eleştirerek, "Hem ideolojik bir ayar hem de yerli üretici düşmanı bir yaklaşım sergileniyor. Çiftçi üzümü yok pahasına satmak zorunda kalacak. Yerli ve milli şarap üreticilerimiz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.