Tüm Türkiye asgari ücrete yapılacak zammı merakla beklerken İDO'nun Bursa- İstanbul arasında sefer yapan deniz otobüsü biletlerine yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 14 oranında zam yaptı.

Ekonomi sınıfı İstanbul-Bursa seferi biletleri yeni yıl öncesi 248 TL'ye satılırken yeni yıldan itibaren 283 TL'ye satılacak.

'PROMO' kategorisinde satılan sınırlı sayıdaki biletlerin fiyatı ise 1 Ocak günü için 268 TL'ye yükseltilirken, diğer günler için ise 248 TL'den satışa sunuldu.

"Yasa dışı ticaret ülkemizin en büyük sorunlarından biri" "Yasa dışı ticaret ülkemizin en büyük sorunlarından biri"

İDO'nun yaptığı zam 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla satılan bilet fiyatlarına yansıyacak

T T-1

R R R R-1

Kaynak: Haber merkezi