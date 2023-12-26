Tüm Türkiye asgari ücrete yapılacak zammı merakla beklerken İDO'nun Bursa- İstanbul arasında sefer yapan deniz otobüsü biletlerine yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 14 oranında zam yaptı.

Ekonomi sınıfı İstanbul-Bursa seferi biletleri yeni yıl öncesi 248 TL'ye satılırken yeni yıldan itibaren 283 TL'ye satılacak.

'PROMO' kategorisinde satılan sınırlı sayıdaki biletlerin fiyatı ise 1 Ocak günü için 268 TL'ye yükseltilirken, diğer günler için ise 248 TL'den satışa sunuldu.

İDO'nun yaptığı zam 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla satılan bilet fiyatlarına yansıyacak