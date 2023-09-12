Fatih’te İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FGT 008 plakalı Yasin L. idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüne çarptı. Kazada motorun arkasında yolculuk yapan kadın, İETT otobüsünün altında kaldı. Öte yandan ağır şekilde yaralanan kadının hamile olduğu öğrenildi.

Olayı gören vatandaşlar emniyet, sağlık ve itfaiye ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı kadını aracın altından çıkardı. Çıkarılan hamile kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.