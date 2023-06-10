Dünyanın en büyük toplu ulaşım STK’sı Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), İETT’yi özel ödüle layık gördü.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Türkiye’den ödül alan tek toplu ulaşım kurumu olan İETT’nin ilk kadın Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu da UITP Otobüs Komitesi Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

Türkiye’de ve İstanbul’da toplu ulaşımın lider kurumu olan İETT, dünyanın en büyük toplu ulaşım sivil toplum kuruluşu Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından Özel Ödüle layık görüldü.

İETT, “M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ile İETT Otobüs Hatları Entegrasyonu” isimli projesiyle UITP Özel Ödülü’nü aldı. 2023 yılında Türkiye’den ödül alan tek toplu ulaşım kurumu da İETT oldu.

Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’nun açılışıyla birlikte yapılan yeni otobüs planlaması kapsamında; 2,5 milyon nüfusa sahip Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerindeki tüm otobüs seferleri simülasyonla yeniden değerlendirildi. Gerçekleştirilen analizlerin ardından, bu ilçelerden metroya en kolay entegrasonu sağlamak için yeni hat çalışmaları hayata geçirildi.

Yeni hatların devreye girmesiyle bölgedeki toplam sefer sayısı yüzde 3 arttırıldı. Bölgeden günlük 39 otobüs tasarruf edilmesi sağlanarak, bu araçların ihtiyaç olan başka bölgelerde hizmet verebilmesi sağlandı. İlçelerin trafiğindeki otobüs ve otomobil yoğunluğu ise azaldı. Metro ile otobüsler arasında ücretsiz entegrasyon artırıldı, metro kültürünün daha da yaygınlaşması sağlandı. Çalışmayla günlük 13 bin km yol ve yıllık 90 milyon liralık akaryakıt tasarrufu sağlandı.

UITP OTOBÜS KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI DA İETT’DEN

100’den farklı ülkede 1.800 üyesi ile dünyada toplu ulaşıma yön veren kuruluş olan UITP’nin İspanya’nın başkenti Barcelona’da gerçekleştirilen toplantısında İETT için de bir ilk yaşandı. UITP 2023-2025 yılları için Otobüs Komitesi Başkan Yardımcılığı’na İETT’nin ilk kadın Genel Müdür Yardımcısı da olan Zeynep Pınar Mutlu seçildi.

SEFERLER İHTİYAÇLARA GÖRE YENİDEN PLANLANIYOR

Nüfusu ile Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük bir kent olan İstanbul’un her noktasında toplu ulaşım hizmeti sunan İETT, şehirde değişen ve artan ihtiyaçlara göre en doğru sefer planlamalarını ve otobüs yatırımlarını yapmaya özen gösteriyor.

Şehirde yapımı hızla devam eden raylı sistem yatırımları tamamlandıkça, o bölgelerdeki otobüs seferlerinin yeniden ve rasyonel olarak planlanabilmesine de özel önem veriliyor.

Bünyesindeki 6.495 araç ve günlük 55 bin sefer sayısıyla Türkiye ve İstanbul toplu ulaşımının en büyük kurumu olan İETT, geçen yıl 1 milyar 250 milyon yolcu taşıdı.