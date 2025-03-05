Esenler Belediyesi’nin sevilerek takip edilen radyosu Radyo Esenler, af, mağfiret ve bereket ayı Ramazan ayına özel hazırlanan çeşitli programlarla dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Radyo Esenler ve 91.8 İstanbul’un Sesi ortak yayınıyla her akşam canlı olarak meraklılarıyla buluşan ’İftarı Beklerken’ programında, bir kişi Ramazan çantasının sahibi oluyor. Programda sorulan soruya doğru yanıt veren dinleyiciler, yapılan çekilişle birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı yakalıyor. Dinleyiciler yanıtlarını Radyo Esenler’in instagram hesabına mesaj yoluyla iletiyor. En hızlı yanıtı veren ise Ramazan çantasının sahibi oluyor.

Radyo Esenler’de Ramazan ayı boyunca "Asr-ı Saadette Ramazan", "Peygamber İkliminden", "Kur’an Sofrası", "Ramazan Gölgesinde Bir Hayat" ve "Hayat Mektebi" adlı programlar meraklılarıyla buluşuyor.