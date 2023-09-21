İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Bursa Haber TV'de Sevinç Çelebi'nin hazırlayıp sunduğu "Balkan Masası" programına konuk oldu. İnternet gazeteciliği ve yayıncılığına ilişkin önemli konuların işlendiği programda Genel Başkan Demir, bürokrasi ve denetim vurgusu yaptı.BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, internet gazeteciliği yasasının çıkması konusunda işin başından bu yana mücadele ettiklerini belirterek, yaşanan süreci anlattı. Demir, söz konusu yasanın mücadelede tek kalsalar bile çıkmasını sağlamalarına ön ayak oldukları için mutluluğunu ifade etti.

Kabul edilen yasa ile internet gazeteciliği konusunda İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu'nun bazı eksiklikleri olduğunu anlatan İGF Genel Başkanı Mesut Demir, yasaya karşı çıkan bazı meslek örgütlerinin konuya müdahil olarak istedikleri yönetmelik değişiklikleri yaptırmalarına dem vurdu.

https://youtu.be/l80b0qoLH8w

"BİZDE DENETİM SIKINTISI VAR? BTK YASAYA AYAK UYDURAMADI!"

Buna rağmen yürürlüğe giren yasa ile ilgili iyileştirmeler konusunda İGF olarak gerek Basın İlan Kurumu'na gerekse İletişim Başkanlığı'na rapor sunduklarını anlatan Demir, "Bu yasa istihdamın önünü açan bir çalışmaydı. Ancak örneğin Basın İlan aracılığıyla basın reklam alan bir kuruluşun sigortalı istihdam sayısının 2'den 1'e düşürülmesini istedik. Bizde denetim sıkıntısı var. Bursa'da 450 internet sitesinden sayı 57'ye düştü. Bu konudan Bilişim Teknolojileri Kurumu ile Bilişim Suçları yasaya ayak uyduramadı. Yasa Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 6 ay süre verilmişti 1 Nisan'a kadar. 1 Nisan'dan itibaren kaç site kapandı? Savcılıktan 'Alındı Belgesi' almayan kaç site var? Biz çıkaralım federasyon olarak ilgili kurumlara iletelim. Kısacası bizde bürokrasi ve denetimsizlik sorunu var" diye konuştu.

"BASIN MESLEK ODASI MUTLAKA OLMALI"

İGF olarak istihdama yönelik çalışmalar kapsamında eğitim programları düzenlediklerini de anlatan Demir, "Şu anda Bursa'daki muhabir editörler arasında yüzde 80'i bizim eğitimlerden mezun arkadaşlar. Bizim isteğimiz İletişim Fakülteleri 4 yıllıksa 2 yıl da en azından eğitimlerini sahada uygulamalı olarak yapmalıdırlar. Nasıl ki avukatların barosu varsa bizim de meslek odamız olmalı. Bu konuda Ankara temaslarımızı sürdürüyoruz. Basın Meslek Odası mutlaka olmalı. O kadar çok dernek var ki, mesleki açıdan derneklerle ilgili bu konuda da yasa acilen çıkartılmalı. Kolay kolay dernek kurulmamalı" dedi.