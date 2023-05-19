İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Sekreteri, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanvekili ve Bursada Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan'ın annesi Güler Komitgan, 75 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.BURSA (İGFA) - Sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Güler Komitgan, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Güler Komitgan'ın cenaze törenine NEV Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kopal, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, İGF Genel Başkanvekili Ümit Babacan'ın yanı sıra bir çok siyasi isim, STK ve kurum katıldı.

Bir çok kuruluş ve Belediye Başkanları cenaze namazının kılındığı Fatih Sultan Mehmet (FSM) Camisi'ne çelenk gönderdi.

İkindi namazına müteakip Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından Komitgan'ın cenazesi Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki yeni mezarlığa defnedildi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) ve İGF Haber Ajansı olarak merhumeye Allah'tan rahmet, başta meslektaşımız Aysın Komitgan olmak üzere ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.