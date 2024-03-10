6 Mart 2024 tarihinde yapılan ve Katılımın üst düzeyde olduğu İnegöl Genç İş İnsanları Derneği (İGİAD) 17. olağan genel kurulunda İsmail Sülek ve yönetim kurulu tekrardan göreve seçilerek güven tazelediler. Yönetim kurulundaki isimler şu şekilde oluştu ;

İsmail Sülek

Meliha Akkan

Mehtap Şenay

Ahmet Kender

Ali Tetikel

Bayram Hasret

Cihad İlker

Doğukan Bedir

Emre Şen

Fuat Özcan

Furkan Ayhan

İbrahim Can Kırcalı

Mehmet Emre Kösen

Mustafa Özdemir

Mustafa Uysal

Selim Saman

Turgut Ordu

Yoğun katılımın olduğu genel kurul sonrası İsmail Sülek’ten teşekkür mesajı ;

İnegöl Genç İş İnsanları Derneği olarak 6 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 17. Olağan Genel Kurulumuza katılım sağlayan tüm üyelerimize, teşrif edemeyip çelenk gönderen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Alinur AKTAŞ'a, tebrik mesajlarını ileten Tügik Genel Başkanımız Sn. Erkan GÜRAL'a, programımıza katılım sağlayan İnegöl Belediye Başkanımız Sn. Alper TABAN'a, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sn. Yavuz UĞURDAĞ'a, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanımız Sn. Kenan KENDER'e, Magifed Başkanımız Sn. Mehmet KUMCU'ya, Marsifed Başkanımız Sn. Osman AKIN'a, Sakarya Giad Başkanı Sn. Zafer BEKDEMİR'e Yenişehir Giad Başkanı Sn. Samet DÜVENCİOĞLU'na, Geçmiş Dönem Dernek Başkanlarımız Sn. Hakan ÖZDEMİR'e, Sn. Bahadır BAYRAKTAR'a, Sn. Alaattin KIRCALI'ya, Sn Bahadır ÖKE’ye, Orhaniyespor Başkanı Sn. Tevfik DEMİRHAN'a, Kafkasspor Başkanı Sn. Celal TER'e, İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sn. Yusuf ŞEHİTOĞLU'na, İnegöl Manav Yörük Muhacır Başkanı Sn. İsmail KÖSEN'e, İnegöl Mimarlar Odası Başkanı Sn. Nedim Kerem TÜRKEL'e, İnegöl Madeni Sanaatkarlar Odası Başkanı Sn. Ersin ACAR'a, İnegöl Emlak Müşavirleri Başkanı Sn. Melih UÇARAVCI'ya, İnegöl Mobilya İhracatçıları Başkanı Sn. Eyüp Selçuk BOZOKLU'ya ve katılan tüm kıymetli misafirlerimize şükranlarımızı sunarız.