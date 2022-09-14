İnegöl Genç İş İnsanları Derneğinin (İGİAD) düzenlediği Aile Buluşmasının 2.si dernek üyeleri ve aileleriyle birlikte gerçekleştirildi.

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sülek, “Aile Buluşmaları kapsamında dernek üyelerimiz ve ailelerine okullar açılmadan önce geleceğimiz olan çocuklarımız ile birlikte bir kahvaltı programı düzenlemeyi yönetim kurulu arkadaşlarımızla kararlaştırdık. 11.09.2022 pazar günü gerçekleştirdiğimiz bu organizasyona katılan üyelerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonların üye ilişkilerinin pekişmesi adına yararlı olduğunu düşünüyor ve gelecek yıllarda da gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Kahvaltı programımızın hazırlığında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve piknik alanını bize tahsis eden dernek üyemiz Ortakçı Cam ailesine teşekkür ederiz” dedi.