Stanford Üniversitesi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı. "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki” olarak iki kategoride yayımlanan listede, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden 4 akademisyen yer aldı.

Bilim insanlarının makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, nitelikli yayın sayısı, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi uluslararası ölçütler temel alınarak oluşturulan; Stanford Üniversitesi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı. "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki” olarak iki kategoride yayımlanan listede; İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden 4 akademisyen yer aldı.

“Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” kategorilerinde İGÜ’den 4 akademisyen

“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen; çağa uygun, gelişen, üreten ve kaliteli eğitim anlayışıyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), uluslararası platformda bir başarıya daha imza attı. İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, listelerde ismini koruyan bilim insanı olarak “Kariyer Boyu Etki” listesinde yer alırken; aynı listede İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Lojistik Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor Bekun ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Cihat Baytaş da “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” arasında yer aldı.

Detaylı kriterlere göre sıralanan listede, “Yıllık Etki” kategorisinde ise İİSBF Lojistik Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor Bekun ve İİSBF Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Edmund Ntom Udemba “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine adını yazdırdı.

“Üniversitemiz uluslararası platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor”

Stanford Üniversitesi’nden Dr. John P. A. Loannidis tarafından Elsevier veri tabanında yayımlanan ve 2022 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi hakkında açıklamalarda bulunan İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alan; üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Global ölçekte yayımlanan bilimsel makale ve atıf sayısı gibi uluslararası ölçütler temel alınarak oluşturulan listede yer almaktan gurur duyuyoruz. ‘Araştırma Üniversitesi’ vizyonuyla ilerlemeyi sürdüren üniversitemiz, uluslararası platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır” dedi.