Dünyanın önde gelen araştırma ve akademi portallarından biri olan Research.com, dünyanın ve ülkelerin “En İyi Bilim İnsanları”nı sıraladığı listeyi açıkladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri; “Mühendislik ve Teknoloji”, “Ekonomi ve Finans” ve “Nörobilim” alanlarında elde ettikleri derecelerle Türkiye’nin ve dünyanın en iyi bilim insanları arasında gösterildi.

Bilim insanları için dünyanın en önemli çevrim içi akademik portallarından biri olan Research.com “En İyi Bilim İnsanları” listesini açıkladı. Bilim insanlarının kendi alanlarında oluşturduğu çalışmalar üzerinden hazırlanan listede; D-Indeks verilerinin baz alınmasının yanı sıra araştırmacıların aldıkları ödüller, akademik yayınlar ve atıf sayıları da göz önünde bulundurularak listenin kriterleri oluşturuluyor. Açıklanan sıralamaya göre, “Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 3 akademisyeni “En İyi Bilim İnsanları” listesinde yer aldı.

“Mühendislik ve Teknoloji”, “Ekonomi ve Finans” ve “Nörobilim” alanlarında büyük başarı

Bilimsel üretkenlik açısından ölçme, değerlendirme ve bilim insanlarının performanslarını izleme amacıyla oluşturulan D-indeksi baz alınarak oluşturulan listeye göre İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden 3 akademisyen başarılı çalışmalarıyla “En İyi Bilim İnsanları” listesinde yer aldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Mühendislik ve Teknoloji alanında Türkiye’den sıralamaya giren 47 bilim insanı arasında 17’nci, dünyada 4020’nci sırada yer aldı.

İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Kemal Sıtkı Türker, Türkiye’den sıralamaya giren 6 bilim insanı arasında 4’üncü, dünyada ise 5870’inci olarak önemli bir başarıya imza attı.

İGÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor, Ekonomi ve Finans alanında Türkiye’den sıralamaya giren tek bilim insanı olurken, dünyada 1183’üncü olarak sıralandı.

“Araştırma üniversitesi vizyonuyla daha büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır”

Bilim insanlarının sadece kendi alanları ile ilgili yaptıkları çalışmalarla değerlendirildiği sıralamada elde edilen başarıyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, “Research.com’un yayımladığı dünyanın ve ülkelerin ‘En İyi Bilim İnsanları’ listesinde yer alan; üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Global ölçekte yapılan akademik yayınlar, ödüller ve atıf sayılarıyla elde edilen bu sonuçtan gurur duyuyoruz. ‘Araştırma Üniversitesi’ vizyonuyla ilerlemeyi sürdüren Üniversitemizin daha büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır.” dedi.