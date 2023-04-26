İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan ’Hayatında hiç İstanbul’u görmedi... Traktörüne 54 kez otoyol ve köprü cezası geldi’ başlıklı haberinin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü, plakadaki tahribat nedeniyle 16 H 4467 plakalı traktöre işlendiği anlaşılan tüm cezaları iptal ettiğini açıkladı.

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Tınmaz’ın 28 yıldır kullandığı 16 H 4467 plakalı traktörüne, 54 kez İstanbul otoyol ve köprüden izinsiz geçiş cezası geldi. Tınmaz, “7 aydır benim İznik’ten dışarı çıkmayan traktörüme 54 tane trafik cezası geldi. Ben kendim İstanbul’u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul’da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir. Benim bazı kendi resmi işlemlerim oluyor. Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum” dedi.

İHA’nın yaptığı haberin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

"26 Nisan 2023 Çarşamba günü yayınlanan ‘Traktöre 54 defa otoyol ve köprü cezası geldi’ haberine ilişkin yapılan incelemede, geçişlerin 16 H 4487 plakalı çekiciye ait olduğu, ancak plakadaki tahribat sebebiyle 16 H 4467 plakalı traktöre işlendiği anlaşılmış ve traktöre ait tüm cezalar iptal edilmiştir."