TEKNOFEST çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Savaşan İHA Yarışması, Yunuseli Havaalanı’nda yapıldı. Teknolojide yarışan gençleri havaalanındaki atölyelerinde ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, böylesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bursa, TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında, Baykar yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, İHA yarışmaları ile öğrencileri, özellikle insansız hava araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya ve böylelikle fikir dünyalarını geliştirmeye teşvik ediyor. TÜBİTAK tarafından 2016 yılından itibaren düzenlenen ve 2018 yılından itibaren TEKNOFEST çerçevesinde gerçekleştirilen İHA yarışmaları, Bursa’da yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Havaalanında teknolojide yarışan gençleri atölyelerinde ziyaret etti. Çalışmaları hakkında gençlerden bilgi alan ve onlara çeşitli hediyeler veren Başkan Aktaş, “Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde yapılan çalışmalar ile ülkemizde her alanda yerli ve milli üretim artıyor. İHA teknolojisinde ise ülkemiz, dünyadaki en başarılı birkaç ülkeden biri hâline geldi. Bu başarı, ülkemizin gururu olduğu kadar aynı zamanda bizlerin sorumluluğunu da arttırıyor. Bu yıl yarışmaya geçen yıla oranla yüzde 86 artışla bin 228 takımın başvurması gençlerimizin de teknolojiye olan ilgisini gösteriyor. Tüm yarışmacılarımızı yürekten kutluyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Zira yaşadığımız çağı yakalamak için bilim temelli bir bakış açısı geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geçmişimizden güç alıp geleceğimizi, çağın gereklerine göre şekillendirmeliyiz” diye konuştu.