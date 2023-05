Deprem bölgesinde kullanılmak üzere acil ihtiyaç listesinde olan üretim bandına girmeye hazır “ısı yalıtımlı barınak ve sahra tipi seyyar tuvalet” ihtiyacı vardır.

İnegöl İHH Başkanı Cemil Derman yaptığı açıklamada;

Ülkemizin güneydoğusunda meydana gelen depremler 10 ilde büyük hasara yol açtı. Ülkemizde binlerce insan hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı. Depremden etkilenen yüz binlerce insan ise acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

İHH olarak; depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren, bir yandan arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, diğer yandan ise depremden etkilenen vatandaşlarımız için acil yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz.

Acil yardım çalışmaları kapsamında ısı yalıtımlı barınak ve sahra tipi seyyar tuvalet ihtiyacı had safhada olduğu bilinmekledir.

Bu bağlamda; başta İnegölümüzdeki mobilyacılar olmak üzere tüm mobilyacılarımıza acil çağrıda bulunuyoruz!

Bu projenin tasarım, fizibilite çalışması, kullanılan malzeme ve tüm teknik detaylar mevcuttur.

Üretim bandına girmeye hazır vaziyettedir.

Organizasyon ve lojistik faaliyetleri derneğimiz tarafından yapılacaktır.

Depolama, lojistik gibi faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için, kampanyaya destek verecek olan firmaların üretim adeti ve termin tarihini derneğimize bildirmelerini rica ederiz.

Üretime hazır projemizi L24.im/eTMf linkinden indirebilirsiniz.

Bu projenin tasarım, fizibilite çalışması ve tüm teknik detayları için Saloni Mobilya - Haluk Özbek’e teşekkür ederiz.

İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği: Sinanbey Mahallesi Hekimzade Sk. No: 2

0224715 99 44 – 0506 156 53 44 – [email protected]