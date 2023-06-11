Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi’nden bu yıl mezun olacak öğrenciler için coşkulu bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Hilton Garden Inn Hotel’de İhlas Koleji yöneticileri, okul müdürü Hakkı Okur, öğretmenler ve velilerin katılımıyla düzenlenen tören heyecanlı anlara sahne oldu. Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Hakkı Okur, yaptığı konuşmada öğrencilerini mezuniyetlerinden dolayı tebrik etti. Okur, yaklaşan YKS’ye de vurgu yaparak, “Özellikle son dönemde çok yoğun bir şekilde hazırlandığınız YKS için artık kısa bir süre kaldı. Yıllardır emek verdiğiniz ve fedakarca hazırlandığınız bu sınavda hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Okur’un konuşmasının ardından dereceye giren öğrenciler için plaket töreni düzenlendi. Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi’ni birinci olarak bitiren Ayşenaz Anbarpınar’a plaketini okul müdürü Hakkı Okur verirken, Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi birincisi Azra Özdemir’e plaketini İhlas Koleji Genel Müdür Yardımcısı Salih Uyan takdim etti. Okul birincilerinin konuşmaları ve okul kütüğüne isim çakılması ile devam eden program, öğrencilerin kep atma töreniyle sona erdi.

Törenin ardından konuşan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, mezun olan öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade etti. Öğrencilerin artık hayatlarındaki akademik kariyerlerinde üniversite basamağına geçeceklerini vurgulayan Yeltekin, “Daha önceki yıllarda İhlas Koleji olarak YKS’de değerli başarılar elde ettik. Bu yıl da öğrencilerim öğretmenleriyle birlikte çok yoğun bir çalışma dönemini geçirdiler. Bu emeklerinin karşılığını istedikleri üniversiteleri kazanarak alacaklardır. Ben ve tüm İhlas Koleji ailesi buna yürekten inanıyoruz” dedi.