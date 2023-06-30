İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, 2 kıta, 5 ülkede gerçekleştirdikleri kurban organizasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, 2 kıta, 5 ülke, 6 bölge ile Türkiye’de yurtların bulunduğu şehirlerde “Verdiğin kurban senindir. Sırat köprüsünde bineğindir” sloganıyla kurban kesimlerini yaptıklarını açıkladı.

Aydın, vatandaşların vekalet yoluyla bağışladığı kurbanları Afrika’da; Uganda, Çad, Somali, Asya’da ise Afganistan ve Hindistan’da keserek etleri bu ülkelerdeki garip gurebaya, fakir fukaraya, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Aydın, yurt içinde ise yurtların olduğu şehirlerde kurbanları kestiklerini ifade etti. Kurbanları dinin emrettiği vecibelere göre kestiklerini, büyükbaş hayvanın kapak atmış, 2 yaşını doldurmuş olmasına çok dikkat ettiklerini vurguladı.

Kurban etlerinin yurt dışında nasıl ve nerelere dağıttıkları konusunda da bilgi veren Aydın, “Afrika’da yetimhanelerimiz var. Bu yetimhanelerdeki çocuklarımıza yediriyoruz. İlköğretim seviyesindeki çocuklara yani medreselere dağıtıyoruz. Çok sıcak, elektrik yok, derin dondurucu yok. Organizasyon yapıp etler bozulmadan hemen dağıtımı gerçekleştirdik. Afganistan’da 145 tane külliyemiz, bu külliyelerde okuyan 17 bin öğrencimiz var. Ayrıca, yurtlarımız da var. Kabil’de ve Şibirgan’da bu yurtlarımızda kalan yükseköğretim öğrencilerimize yediriyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydın, İhlas Vakfı ekiplerinin 2 kıta, 5 ülke, 6 bölgede dini vecibelere uygun şekilde kesilen kurban videolarının her vekalet verene bir hafta içerisinde gönderileceği bilgisini aktardı.

Aydın, son olarak kurbanlarını İhlas Vakfına bağışlayarak gariplerin yüzlerini güldüren bağışçıların, Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.