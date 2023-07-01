Ordu Büyükşehir Belediyesi her bayram olduğu gibi bu bayramda da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha sergiliyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve gelmesinden sonra kurulan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek sunan Buharalı Şakir Efendi Aşevi bu bayramda da vatandaşların sofralarına kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.ORDU (İGFA) - Kurban Bayramı’nda payını dağıtmak isteyenler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Market'ten yararlanan vatandaşlara kurban bayramı boyunca özel hazırlanan kurban etlerini evlerine kadar ulaştırdı. Özel olarak hazırlanan 500 gramlık vakumlanmış kurban etleri ekipler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürülerek teslim edildi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYOR

Çalışmanın bayramdan önce başladığını ve bayram süresince devam ettiğini belirten Ordu Büyükşehir Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Daire Başkanı Bilkay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile çalışmalarımıza gece-gündüz devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayram da da vatandaşlarımızın sofralarına hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile katkı sunduk. Özel olarak hazırlanan kurban etleri Sosyal Market'imizde ismi olan vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor. Bunun haricinde kurbanını kesip, pay dağıtmak isteyen vatandaşlarımızdan aldığımız etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu proje için çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kurban Bayramı’ndan önce başladığımız bu çalışma bayram sonuna kadar devam edecek."