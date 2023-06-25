Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tarsus Kıyafet Evi’nde sosyal güvencesi olmayan aileler faydalanmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - İlki Mersin merkezde Ulu Cami Meydanı’nda, ardından Tarsus Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde açılan Büyükşehir Kıyafet Evi, dar gelirliği ailelerin çocuklarını rahatlıkla giydirebilecekleri mağaza hüviyetinde hizmet veriyor.

Tamamen yeni ürünlerin yer aldığı Büyükşehir Belediyesi Tarsus Kıyafet Evi’nde, sosyal güvencesi olmayan ve bu durumu belgelendiren aileler, her dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez 0-12 yaş grubundaki çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Her defasında iki eşyanın alınabildiği mağaza formatında ki Kıyafet Evleri’nde ayakkabı, mont, pantolon, kazak, eşofman takımını, elbise ve daha pek çok çeşitli çocuk giysileri bulunuyor.

Fulya Arlı: “12 bin 900 çocuğa ulaşmıştır”

Tarsus Kıyafet Evi görevlilerinden Fulya Arlı, “Kıyafet Evi hizmeti, 0-12 yaş çocuğa sahip sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocuklarına yönelik yapılan yardımı içermektedir. Şimdiye kadar Mersin merkez ve Tarsus’ta hizmet vermekte olan kıyafet evleri bir aileye yılda üç kez yapmış olduğu yardım ile 12 bin 900 çocuğa ulaşmıştır” dedi.

Çocukların yüzlerini güldürmenin çok güzel olduğunu kaydeden Fulya Arlı, “Başkanımız Vahap Seçer öndeliğinde bu işin bir parçası olmak bizim için çok önemli. Mersin merkez ve Tarsus kıyafet evlerinde her bayram olduğu gibi bu bayramda çocuklarımızı giydiriyoruz. Bayramlar kaynaşma, dayanışma günleridir. Özellikle de çocuklar bunu her zaman temsil ederler. Onların yüzündeki tebessüm olmak, onun bir parçası olmak bizim için çok kıymetli, çok değerlidir. Ayrıca Mersin’de hizmet vermeye yeni başlayan Silifke Kıyafet Evi’ne sosyal güvencesi olmayan 0-12 yaş çocuğa sahip tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz . Mutlu bayramlar” diye konuştu.