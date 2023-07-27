Türkiye’nin en prestijli festivallerinden biri olarak kabul edilen, Uluslararası Bursa Festivali’nde tiyatro heyecanı vardı. Berna Moran'ın W. Shakespeare III. Richard çevirisinden, Okan Bayülgen’in uyarlayıp, yazıp, yönettiği ve başrolünde oynadığı “Richard”, sanatseverlere tiyatro dolu bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Hitachi sponsorluğunda Richard adlı tiyatro oyunu ile devam etti.

Kral III. Richard’ın kemiklerinin Leicester'da bir otoparkta bulunduğu 2012 yılında geçen hikayede sanatçılar, o dönemde Londra’da sıra dışı sanat oyunları üreten küçük bir tiyatroda yaşanan olayları, alışılagelmişin dışında müzik ve şovlar eşliğinde canlandırdılar.

Okan Bayülgen’in yazıp, yönettiği ve sahneye uyarladığı oyunda, Şenay Gürler, Ebru Unurtan Urağ, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Kubilay Çamlıdağ, Oral Özer, Özgün Çoban, Esra Yaşar, Su Sonia Herring, Volkan Ateş Gündüz, Dilay Yıldız, Cem Tilmen, Ali Akkök, Cüneyt Üstün, Ferdi Taşkın, Levent Akkök, Cihan Akbilek, Orkun Dökmeci, Ece Önderoğlu, Sinan Aksu, Kayra Ural, İstanbul Bayülgen de sahne aldı.

İki perdeden oluşan oyunda ilk bölümde muhteşem kostümleri, görsel ve müzik efektleriyle seyircileri pür dikkat izlemeye odaklayan oyunun ikinci bölümünde sonunda ise Okan Bayülgen ile izleyenler arasında oyuna dair sohbet ve soru cevap gerçekleştirildi.

Oyun esnasında ve sonrasında sık sık seyircilerin arasına giren sanatçı, izleyenlerin oyunla ile arasında güçlü bir bağ oluşturdu.

Oyunun sonunda Bayülgen, oyunla ilgili detayları seyirci ile gerçekleştirdiği söyleşide anlatırken, bu güzel sahne için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Festivalin sponsorlarından Eklektik House Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Toker ile BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, Okan Bayülgen ve sanatçı Şenay Gürler’e sanatçıya teşekkür plaketi sundu.