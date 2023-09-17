Mersin Büyükşehir Belediyesi; kurumsallaşma, dijitalleşme, markalaşma ve yeni nesil insan kaynakları uygulamaları gibi konularda farkındalık yaratmak üzere, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) tarafından her yıl düzenlenen Mersin İnsan Kaynakları Zirvesi’ne, 2023 döneminde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından Mersin’e kazandırılan Kariyer Merkezi, başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. İş arayanlara, öğrencilere, gençlere ve iş dünyasına yönelik gerçekleştirdiği projelerle diğer illere de örnek olan Kariyer Merkezi, Mersin İnsan Kaynakları Zirvesi’nin de ev sahipliğini üstlenmeye hazırlanıyor.

Mersin’de 19 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan İnsan Kaynakları Zirvesi’nde, ulusal ve uluslararası markalar ve profesyonel yöneticiler, Çukurova iş dünyası ile buluşarak, kurumsal ve profesyonel deneyimlerini aktaracak.

Zirve Düzenleme Kurulu Toplandı

Zirvenin içeriği, programı, konuşmacıları, tanıtım çalışmaları gibi konularda ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü almak üzere kurulan Zirve Düzenleme Kurulu, 12 Eylül 2023 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş, Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Mersin TEKNOPARK, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği, Girişimci İş Kadınları Derneği, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği, Türk ve Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB), Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Konfederasyonu (ÇUKUROVA SİFED), Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) başta olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda zirvenin süreçleri hakkında sunumlar gerçekleştirilirken, katılımcıların görüşlerine başvuruldu.

Özada: “Geçmişin insan kaynakları yönetim anlayışı ile yarınları planlayamayız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada; Kariyer Merkezi olarak iş dünyasına yönelik birçok proje ve eğitim programı düzenlediklerine dikkat çekerek; iş arayanlara, öğrencilere ve gençlere yönelik doğru rehberlik hizmetinin yolunun, iş dünyasının ihtiyaçlarını doğru analiz etmekten geçtiğini belirtti.

Pandemi sürecinden sonra yaşanan dijital devrimin, iş dünyasında ve iş süreçlerinde birçok yeniliği beraberinde getirdiğini söyleyen Özada, geçmişin insan kaynakları yönetim anlayışı ile şirketlerin bugünü ve yarını doğru bir şekilde planlayamayacaklarını ifade etti.

Özada, özellikle yeni nesil çalışma modelleri, esneklik, liderlik, çalışan bağlılığı, işveren markası, iş yaşam dengesi gibi konuların öne çıkacağı İnsan Kaynakları Zirvesi’nde; konuk olarak Mersin’e gelecek ulusal ve uluslararası markalar ile profesyonel yöneticilerle, Çukurova iş dünyasını geleceğe hazırlamak istediklerini söyledi.

Özada açıklamasının sonunda, davetli konuşmacılar ile zirve programının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ve zirveye katılmak isteyenlerin, başvurularını online olarak gerçekleştirebileceklerini sözlerine ekledi.