Geçtiğimiz yıl yapılan genel kurulla İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği başkanlığına seçilen Ramiz Yiğit sağlık sorunları nedeniyle başkanlığı Müfide Karaduman’a devretti.

Derneğin kurulduğu günden bu güne kadar İnegöl’ün sorunlarını masaya yatırarak bunlara çözüm arayarak yaşanabilir bir İnegöl için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Başkan Ramiz Yiğit, “Yoğun tempo sonunda yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle birlikte görev yaptığım yönetim kurulunda görev alan Başkan Yardımcımız Müfide Karaduman’a görevi bırakarak çalışmalara dışarıdan destek olmaya çalışacağım” dedi.

Başkan Ramiz Yiğit’in istifasıyla İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği başkanlığına getirilen Müfide Karaduman da yaptığı açıklamada, “1970’li yıllarda sanayinin gelişmesiyle İnegöl’e gelen iç göçler kentimize dinamizm kazandırırken diğer yandan da sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Zira bu göçler, şehir nüfusunun hızla büyümesi yeterli bir plan ve alt yapı olmadan gerçekleştiğinden kentimiz yerleşik örf, adet ve geleneklerinin yavaş yavaş kaybolduğu, adli olaylarla anılır kent hale gelmiştir. Biz, bu acı tablonun düzelmesi ve eski İnegöl'ü tekrar kazanmak için bir avuç İnegöl sevdalısı bir araya geldik. Yönetim kurulu olarak; beraberce İnegöl'ün sorunlarını kamuoyuna duyurmak, kentimizi yöneten ve sorunların çözüm noktası olan Milletvekilimiz sayın Vildan Yılmaz, Kaymakam sayın Eren Arslan, Belediye Başkanı sayın Alper Taban, bürokrat, resmi kurumlar, meslek odaları ve İnegöl yararı gözeten derneklerle de ilişki içinde olarak yöneticilerle karar vericilerle istişare toplantıları yaparak İnegöl'ün sorunlarını kamuoyu ile paylaştık. Gündemde kalmasını ve çözüme ulaştırılmasını sağladık. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze yaptığımız ziyaret ile İnegöl Lisesi isminin yeni açılacak bir okula verilmesi ile yaşatılmasını talep ettik ve kamuoyu ile paylaştık. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız İnegöl ziyaretinde Milletvekilimiz Vildan hanıma İnegöl Lisesi için söz vermiştir. Yine Bursa Hastanelerini giden hastalar için servis konulması için yetkililer ile görüşülmüş ve kamuoyu oluşturulmuş netice hasıl olmuş ve dün itibariyle servis başlamıştır” dedi.