İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği düzenlediği bir kahvaltıyla ''2022'ye Veda'' etkinliğiyle üyeleriyle  buluştu. 

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İnegöl Royal Hotel de düzenlenen kahvaltılı  toplantıda İKGD Başkanı Ramiz Yiğit, derneğin  2022 yılı  içerisinde yapmış  oldukları  etkinlikler ile  İnegöle sahip çıkan bir konumda olduklarını ekonomik sosyal  ve kültürel alanda bu çalışmaların 2023 yılında da süreceğini  ifade etti.

Düzenlenen kahvaltıda dernek üyesi Arkeolog Barış Şenol ile tarih  araştırmacısı Sinan Çulluk ''İnegöl'ün  kuruluş  yıllarındaki  dönemini'' söyleşi  tarzında  üyelerle  paylaştılar.

 İnegöl  Kent Gönüllüleri Derneği olarak üyelerle birlikte  bu tür kahvaltılı söyleşilerin yıl içerisinde de yenilerinin  tertip  edileceği de belirtildi.