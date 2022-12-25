İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği düzenlediği bir kahvaltıyla ''2022'ye Veda'' etkinliğiyle üyeleriyle buluştu.

İnegöl Royal Hotel de düzenlenen kahvaltılı toplantıda İKGD Başkanı Ramiz Yiğit, derneğin 2022 yılı içerisinde yapmış oldukları etkinlikler ile İnegöle sahip çıkan bir konumda olduklarını ekonomik sosyal ve kültürel alanda bu çalışmaların 2023 yılında da süreceğini ifade etti.

Düzenlenen kahvaltıda dernek üyesi Arkeolog Barış Şenol ile tarih araştırmacısı Sinan Çulluk ''İnegöl'ün kuruluş yıllarındaki dönemini'' söyleşi tarzında üyelerle paylaştılar.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak üyelerle birlikte bu tür kahvaltılı söyleşilerin yıl içerisinde de yenilerinin tertip edileceği de belirtildi.