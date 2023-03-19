İnegöl Kent Gönüllüleri Derneğince düzenlenen ‘’İnegöl ve Deprem’’ konulu panel ilgiyle İzlendi.

İnegöl Kent Müzesi konferans salonunda tertiplenen ‘’İnegöl ve Deprem’’ konulu panelde konuşmacı olarak İnegöllü Jeofizik mühendisi Sinan Kavukçu ile İnşaat Mühendisi Sabri Ürpermez konuşmacı olarak katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Müfide Karaduman, ‘’6 Şubatta acısını yaşadığımız 11 ili kapsayan büyük deprem afeti sonrasında bizlerde yaşadığımız kentin oluşabilecek bir deprem öncesi yer altı fay hatlarını, yer altı zeminini ve yapılaşmada nelere dikkat edilmesi gerektiği ve ne gibi önlemlerin alınabileceği konusunda bu önemli konuyu uzmanlarımızla konuşmayı istedik ve böyle bir panel oluşturduk. Bu panel ile en azından yetkililerin gelişen İnegöl de nelere dikkat edebilmesine bir katkı sağlamak ve yapılaşmada, imar da yetkililerin dikkatini çekerek uzmanların bu konuda bir an önce çalışmalara başlaması gerektiğini vurguladık ‘’ dedi.

Panele katılan Jeofizik mühendisi Sinan Kavukçu, Dünyada oluşan büyük depremler yer altı analizleri ile Türkiye ile Bursa ve İnegölde ki depremlere dikkat çekti.

Sonrasında yer altı katmanları ve zemindeki sıvılaşma ile yer üstünde yapılacak binaların yapılması konusundaki hassasiyetlere dikkat çekti.

İnşaat Mühendisi Sabri Ürpermez de paneldeki konuşmasında İnegölün zemin yapısına dikkat çekerek 1999 depremi sonrasında İnegöl de kat yüksekliğinin 2 kata kadar indirildiğini şimdi ise kısa otopark yüksekliği ile kat sayısının 4 kata çıkarıldığı ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiği yada otoparklar için perde duvar kullanılması gerektiği ama İnegöl’ün zemin yapısına göre 4 kat imarın İnegöl için tehlike arzettiğini belirtti.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneğinin tertiplediği panele İnegöl Belediye Başkan yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Siyasi Parti temsilcileri ile oda ve dernek temcilcileriyle birlikte bir çok kişi ilgi gösterdi.

Panel canlı olarak naklen de youtube’den yayınlandı.

Youtube link adres : https://youtu.be/eqKRVIlYhLM