Olay, öğleden sonra, Artuklu ilçesine bağlı Midyat kara yolu üzerindeki Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Ekim 2023'te Faysal Duva'nın (57) öldüğü silahlı kavga sebebiyle aralarında husumet bulunan aileler arasında, tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği A.A., A.D. (18) ve M.D. (35) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.A., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.