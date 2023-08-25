Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, İmamoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette belediye çalışmaları ve Bozüyük’e kazandırılacak olan Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası’nın devam eden yapım çalışmaları hakkında görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin ardından görüşme ile ilgili bilgi vererek “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ziyarette bulundum. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diledim. İlçemize kazandıracağı halen yapımı devam eden “ Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası” iş programının detaylarını görüştük.” dedi.