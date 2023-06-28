Kentin dört bir yanına hizmet götürüp daha yaşanılabilir bir İzmit için var gücüyle çalışan İzmit Belediyesi, iki günlük süreçte cadde ve sokaklardan 2 bin tonun üzerinde çöp ve atık toplayarak bugüne kadarki en yüksek miktara ulaştıKOCAELİ (İGFA) - ‘Her şey temiz bir İzmit’ diyerek tüm cadde ve sokaklarda çöp ve atık toplama çalışmalarına 7 gün 24 saat devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyor. Ekipler, İzmitlilerin bayramlarını en hijyenik koşullarda geçirmeleri adına aralıksız bir şekilde çalışıyor.

BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK MİKTAR

Daha yaşanılabilir İzmit için çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz iki günde 2 bin tondan fazla çöp ve atık toplayarak bu alanda bugüne kadarki en yüksek miktara ulaştı. Ekipler, 4 günlük Kurban Bayramı sürecinde de çöp konteynerlerine atılan kurban atıklarının toplanması ve sokakların yıkanması gibi çalışmalarıyla İzmit’i temiz ve hijyenik tutmaya devam edecek.