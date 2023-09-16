Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Korkuteli ilçesi Avdan ve Beğiş mahallerinde bulunan 6,5 km’lik içme suyu hattında yenileme çalışması gerçekleştiriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ilçelerde bulunan vatandaşların ihtiyaçları karşılamak amacıyla alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Korkuteli ilçesine bağlı Avdan ve Beğiş Mahallelerinde içme suyu hattında sık sık arıza yaşanması nedeniyle boru yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında içme suyu hattının boruları yenileri ile değiştirilirken arıza sorunu da ortadan kalkmış olacak.

SAĞLIKLI SU VERİLECEK

İçme suyu boru yenileme çalışması hakkında açıklamalar yapan ASAT Korkuteli Şube Müdürü Melih Astarcıoğlu vatandaşların kesintisiz içme suyuna en kısa zamanda kavuşacağını söyledi. Astarcıoğlu “Avdan ve Beğiş Mahallelerini kapsayan içme suyu hattı için bir alt yapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 6,5 km olacak olan alt yapı çalışmamızla eskiyen ve küçük çaplı olan borularımızı yenileri ile değiştirmiş olacağız. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

SU KESİNTİLERİNE SON VERİLİYOR

Avdan Mahalle Muhtarı Şaban Hoda da içme suyu hattından geçen boruların küçük olması nedeniyle mahallerine yeterli miktarda su gelmediğini söyledi. Hoda “ Mahallemizde nüfusun fazla olması ve küçükbaş hayvan sayısının yüksek olması nedeniyle suyumuz yetersiz kalıyordu. Mahallemizin alt yapısında kullanılan borular 90’lık olduğu için suyumuz az akıyordu. Eskiyen borular sık sık patlıyor su kesintileri yaşanıyordu. Arıza tamiri uzun sürebiliyordu. Eksik olan suyumuzu kamyonlarla ve arabalarımızla taşıyorduk. ASAT’ın bu çalışmasıyla temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşuyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek’e mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.