

Dün saat 16.00 sıralarında İnegöl-Bursa Karayolu üzeri, Yenice Köprülü Kavşağı mevkiinde, 2 özel otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Bursa Karayolu Yenice Köprülü Kavşağı mevkiinde İnegöl istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan Davut Arslan’ın yönetimindeki 16 CDF 99 plakalı özel otomobil, Yenice Köprülü Kavşağa varmadan, daha önce duble yolun ortasından geçici olarak açılmış olan yerden kaçamak geçiş yapmak istediği sırada aynı istikamette arkasından gelmekte olan Cemil Toktaş’ın yönetimindeki 66 CDF 99 plakalı özel otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu özel otomobil sürücüleri yaralanmazken, 66 CDF 99 plakalı otomobildeki 20 yaşındaki Yakup Toktaş, 19 yaşındaki Vedat Toktaş ve 18 yaşındaki Bekir Toktaş yaralandılar. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlileri yaptı. 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Kaza sonrası yangın ihtimaline karşı olay yerine çağrılan İnegöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, otomobillerin aküleri söküldü.

Kazayla ilgili gerekli tahkikatın sürdüğü belirtildi.





Editör: TE Bilişim