İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri arasında D-100 karayolu üzerindeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, 59 AC 451 ve 34 DPA 780 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada Sadullah Yeşil (83) hayatını kaybederken, her iki araçtaki 4 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.