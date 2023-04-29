Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Yeni Mahallesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine seyir halinde olan Z.O. idaresindeki 54 PC 864 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 54 ABV 514 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan araç sürücüsü Z.O ile diğer sürücü, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.