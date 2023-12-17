Türk voleybolunun tarihinde unutulmaz bir an yaşandı. Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finali, tarihi bir Türk mücadelesine sahne oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleşen bu önemli final, Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi'nin ardından Türk voleybolunu bir kez daha zirveye taşıdı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, kupayı kazanmak için mücadele etti. İki Türk devi arasındaki nefes kesen müsabaka, tarihi bir anı voleybolseverlere yaşattı. Eczacıbaşı, maçı 3-2'lik skorla kazanarak şampiyonluk sevincini yaşadı ve bu büyük zaferi Türk voleyboluna armağan etti.

İlk sette Eczacıbaşı'nın 19-25'lik üstünlüğüyle başlayan final, adeta bir çekişme ve heyecan yumağına dönüştü. Takımların müthiş performans sergilediği karşılaşmada, ikinci sette Eczacıbaşı 25-23'lük skorla öne geçerken, üçüncü sette de aynı skorla üstünlüğünü sürdürdü.

Ancak VakıfBank, mücadeleden kopmayarak dördüncü seti 23-25 kazanarak umutlarını tazeledi. Finalin doruk noktasında oynanan beşinci sette ise Eczacıbaşı, rakibini 15-9 mağlup ederek tarihî zaferi elde etti ve Dünya Kulüpler Şampiyonası kupasını müzesine götürdü.