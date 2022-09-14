İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, yarın itibarıyla devreye alınacak. İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarına ticari faaliyet kapsamında pazarlama ve satış kısıtlaması getirildi.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

Bu şartlar sağlanmadan ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.

GEÇİŞ SÜRECİ YARIN SONA ERİYOR

16 Ağustos 2022 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının satışı için bu kişilere tanınan süre yarın sona eriyor.

Yarından itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.

DENETİMLER YARIN BAŞLIYOR

İkinci el araç satışı yapanlara getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimleri yarın itibariyle başlayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu denetimler üç farklı kanal üzerinden yapılacak.

SATIŞ KAYITLARI GÜNLÜK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecek.

Bu kapsamda, yetki belgesiyle ikinci el araç ticareti yapanların kısıtlama dâhilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacak.

YETKİ BELGESİZ SATIŞA CEZA

Ticari faaliyet kapsamında yetki belgesi olmadan doğrudan veya vekâleten otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz konusu satışlara ilişkin izahat talep edilecek.

Yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyet kapsamında yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış yapanlara idari para cezası uygulanacak. Bu kişilere ayrıca yetki belgesi bulunmaksızın ticari faaliyette bulunmaktan da idari para cezası verilecek.

EKSPERTİZ ZORUNLULUĞU

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor.

Satış kayıtları üzerinden Ticaret Bakanlığı’nca yapılacak denetimler kapsamında bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında da ayrıca idari para cezası uygulanacak.

İŞ YERLERİNE DENETİM

Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde iş yeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek iş yeri denetimleri belirli aralıklarla bu alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler nezdinde sürdürülecek.

Ayrıca gelecek şikayetler üzerine de iş yeri denetimleri yapılabilecek. Denetlemelerde elde edilen bilgi ve belgeler neticesinde mevzuata aykırı hareket edenlere pra cezası uygulanacak.

İLANLAR DENETLENECEK

İlan siteleri üzerinden pazarlanan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri de düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek takip edilecek.

Aykırı bir durum halinde oto galericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayiler ile kişilere her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecek.