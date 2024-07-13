31 Ağustos'a ertelenen ve güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçların satışını yasaklayan düzenleme nedeniyle sıfır araç bayilerinde kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel'in açıklamalarına göre, liste fiyatı üzerinden %10 ila %15 arasında indirimler uygulanıyor.

Ertemel, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) 31 Ağustos'a kadar uzatılmasıyla, ulusal tip onaylı ve Türkiye'de üretilen otomobillerin bu süreçten yararlandığını belirtti. Erteleme süresi içinde, markaların belirlenen kota dahilinde satış yapabilmesi nedeniyle kampanyalar sürüyor. Kampanyaların süresi araç stoklarına bağlı olup, yaz sonu itibarıyla sona erebilir veya indirim oranları azalabilir.

Ertemel, yılın son çeyreğinde GSR yönetmeliğine uygun araçların piyasaya girmesiyle yeni kampanyaların yapılabileceğini, ancak fiyatların bugünkü koşullardan daha avantajlı olmayacağını öngörüyor.

İkinci el otomobil piyasasında fiyatları belirleyen farklı dinamikler olduğunu söyleyen Ertemel, sıfır otomobile nazaran kar oranlarının daha düşük olması nedeniyle indirim yapmanın zor olduğunu vurguladı. Ayrıca, araçlarını satmak isteyen kullanıcıların düşük fiyatları kabul etmemesi de fiyatların düşmesini engelliyor. Sıfır otomobilde beklenen fiyat artışlarının, yılın son çeyreğinde ikinci el otomobil fiyatlarını da etkileyebileceği belirtiliyor.

Sıfır ve ikinci el otomobil talebinde daralma yaşanırken, tüketiciler takas usulü satışlara yöneliyor. Kampanyalarla desteklenen sıfır otomobil satışlarının, geçen yıl 1.2 milyon adetle kapanan piyasanın bu yıl 1 milyona ulaşmasını sağladığını belirten Ertemel, yine de sıfır otomobilde %15 ila %20 daralma beklediklerini ifade ediyor. İkinci el otomobil piyasasında ise yaklaşık 8 aydır süregelen durgunluğun, krediye erişim zorlukları, mevduat oranları ve sıfır otomobile olan talep nedeniyle devam ettiğini vurguladı.

Ertemel, son dönemde takas tekliflerinin oldukça revaçta olduğunu ve kullanıcıların reel fiyatları kabul etmesi, otomobil satıcılarının ise fiyat makaslarını gözeterek teklif sunmasının fiyatların korunmasında önemli olduğunu belirtti.