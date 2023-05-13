Ülkenin en önemli gündemi olan seçim süreci, ikinci el araç satışlarında da etkisini ciddi şekilde göstermeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - İkinci el ve sıfır kilometre araç piyasasındaki belirsiz atmosfer halen devam ederken, araç alım-satımının kalbi haline gelen ekspertiz noktalarındaki sirkülasyon son bir haftada yüzde yüzün üzerinde arttı.

Konuyla ilgili önemli değerlendirmeler yapan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Seçim sonrasında araç fiyatlarının yükseleceği öngörüsü tüketicinin genelinde hâkim olduğundan şu an panik alım-satımlar üst seviyede, aracı olanlar farklı bir araç almak için acil satıyor, aracı olmayanlar fiyat artışı endişesiyle araç satın alıyor. Şu an talep olağanüstü artmış durumda.

Sıfır araç tarafında ise çoğu markanın tedariki seçim sonrasına bıraktığı bilgisini alıyoruz. Araç bulunurluğu sıfır tarafında halen bir sorun teşkil ettiği ve daha ulaşılabilir olduğu için ikinci el araçlar gözde durumda; yatırım amacıyla alım satım yapanlar çoğunlukta, ancak otomobile ihtiyacınız varsa mutlaka bugünlerde satın alın. Bu talep fiyat artışını da tetikleyecek.” dedi.