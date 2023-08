Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin’in düşen uçakta olduğu tespit edildiği açıklandı.

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin’in Rusya’nın Tver bölgesinde düşen özel jetin yolcu listesinde olduğunun açıklanması ardından öldüğü duyuruldu. Dün enkaz bölgesinde gerçekleşen çalışmalarda, aralarında Prigojin ve diğer Wagner kurucusu Dmitri Utkin’in de bulunduğu yolcuların cesetlerine ulaşıldığı kaydedilirken, Rus basınında Prigojin’in cesedinin sol elindeki kesik parmağı sayesinde, Utkin’in de Nazi dövmelerinden teşhis edildiği öne sürüldü. Prigojin ve Utkin ile birlikte uçakta 3’ü mürettebat toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Rusya lideri Vladimir Putin, sessizliğini bozarak Prigojin de dahil olmak üzere kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve “Prigojin kaderi karmaşık, fakat yetenekli bir insandı” dedi.

Bu arada Wagner bağlantılı Telegram kanalı Gray Zone, jetin Rus ordusunca vurulduğunu iddia etti ve Prigojin’in “Rusya’ya ihanet edenler tarafından öldürüldüğünü” savundu. Wagner üyeleri ayrıca intikam yemini ettikleri bir video paylaştı. Videoda maskeli kişiler, “Şu anda Wagner Grubu’nun ne yapacağı hakkında çok fazla şey konuşuluyor. Size tek bir şey söyleyebiliriz, başlıyoruz, hazır olun, bizi bekleyin” dedi.

Wagner’le bağlantılı diğer Telegram kanalları da Prigojin’in ölümünün doğrulanması halinde Kremlin’i ele geçirme sözü verdi. Wagner’in Saint-Petersburg kentindeki merkezindeyse Prigojin ve Utkin için bir anma köşesi oluşturuldu. Çok sayıda ziyaretçi Wagner liderleri için buraya çiçek bıraktı, dua etti.

‘EMİR DOĞRUDAN GELDİ!’

Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü (Institute for the Study of War), Putin’in Rus askeri liderliğine Prigojin’in uçağını düşürme talimatı verdiği iddia etti. Enstitü bunun “Wagner’in 24 Haziran’daki silahlı isyanının Putin’in yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı’nda yol açtığı aşağılanma hissinin intikamını almak için kamuya açık bir girişim” olduğunu öne sürdü. Uçağın düşmesinin arkasında Rus istihbarat servisi FSB’nin olduğu yönünde iddialar da bulunuyor.

Bu arada tüm açıklamalara rağmen, birçok kişi Priogjin’in öldüğüne hala inanmıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de, Prigojin’in 2019’da yine bir uçak kazasında “ölmüş” olması. Wagner liderinin 2019’da Kongo’da düşen bir uçakta öldüğüne dair haberler yayılmış, ancak Prigojin 3 gün sonra ortaya çıkmıştı. Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’tan Keir Giles, “Uçakta Prigojin adında bir yolcunun olduğu açıklandı ancak birden fazla kişinin adını Prigojin olarak değiştirdiği de biliniyor” sözleriyle bu iddiayı gündeme getirdi. Giles, “Kısa süre sonra Afrika’dan yeni bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım” diye konuştu.

Olay sonrası yeniden ortaya çıkan bir videoda, Utkin’in Prigojin’e “Ölüm bir son değil, başka birşeyin başlangıcı” dediği duyuluyor, Prigojin ise “Hepimiz cehenneme gideceğiz ama orada da en iyi olacağız” sözleriyle yanıt veriyor.

İKİNCİ UÇAK MUAMMASI

Prigojin’in ölümüyle ilgili kuşkuların odağında bölgede Wagner’e ait ikinci bir uçağın bulunması var. Daha önce de benzer şaşırtma taktikleri uygulayan Prigojin’in bu ikinci uçakta olduğuna dair iddialar bulunuyor. İkinci uçağın, Prigojin’in uçağı düştükten sonra zig-zag çizerek ilginç bir rota seyretmesi de dikkat çekiyor. Moskova yakınlarında izi kaybedilen bu ikinci uçağın numarası RA-02748 olarak veriliyor.

Uçakla ilgili bir iddia ise, kalkıştan hemen önce bir tamir yapıldığıyla ilgili. Kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova’nın bir akrabasının, Telegram’da yayınlanan ifadesine göre, hostes uçuş öncesi akrabalarını arayarak uçakta acil onarım yapıldığını ve tamirat bitince Moskova’ya uçacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

* Haziran’da Prigojin, Rus ordusunun kendi savaşçılarını hedef aldığını ve 2 binini öldürdüğünü iddia ederek Rus Silahlı Kuvvetleri yöneticilerini devirme sözü verdi.

* Moskova’ya doğru yürümeye başlayan Wagner askerleri, Rusya’nın güneyindeki Rostov kentini ele geçirdi.

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko arabuluculuğunda Kremlin ile Prigojin arasında yapılan görüşmeler sonucunda Wagner ilerlemesini durdurdu.

* Anlaşma kapsamında suçlamalar düşürüldü ve Prigojin, Wagner üyeleriyle birlikte Belarus’a geçip Minsk’in ordusunu eğitmeyi kabul etti.

* Prigojin son olarak Afrika’dan bir video paylaşmıştı. Ayaklanmadan bu yana ilk kez sessizliğini bozan Prigojin, yeniden Afrika’ya odaklanacaklarını söylüyordu.

‘İHANET AFFEDİLMEZ’

Uçak kazasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllar önce bir televizyon kanalına verdiği mülakatta sunucunun “Affedilmeyen nedir?” sorusuna “ihanet” cevabını verdiği görüntüler, yeniden gündem oldu. Öte yandan Putin’in, Prigojin’i taşıyan uçak düştüğü sırada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sına karşı 2. Dünya Savaşı’nda elde ettiği Kursk zaferini kutlayan bir etkinlikte olduğu ortaya çıktı.

İKİ NUMARALI ADAM DMİTRİ UTKİN

Uçakta hayatını kaybettiği belirtilen Dmitri Utkin, Wagner’in diğer kurucusu olarak gösteriliyor. Utkin’in cephedeki kod adı Wagner’di ve bu isim Hitler’in en sevdiği besteciden geliyordu. Utkin, vücudunda Nazi sembolleri de bulunan çok sayıda dövme taşıyordu. Utkin, daha önce Rusya’nın askeri istihbarat kurumu olan GRU’da çalışmış, Çeçenistan’da ve Suriye’de hizmet vermişti.

WAGNER’E NE OLACAK?

Yevgeni Prigojin’in Dmitriy Utkin ile birlikte neredeyse 10 yıl boyunca şekil verdiği Wagner’in akıbetinin ne olacağı belirsiz. Prigojin liderliğinde iki ay önce Kremlin’e karşı gerçekleşen ayaklanmanın ardından grup üyeleri Belarus’a gönderilmişti. Prigojin’in ölüm haberi sonrası Wagner üyelerinin Belarus’ta kalmaya devam ettikleri öğrenildi. Wagner’in isim değiştirebileceği ve Afrika’daki farklı operasyonların başına farklı isimlerin gelebileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte ana operasyonun başına Kremlin’e yakın bir ismin geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, grubun artık doğrudan Putin’in denetimine girdiği ve daha tehlikeli bir hal aldığı yorumunu yaptı.

UKRAYNA ASKERİ KIRIM’A AYAK BASTI!

Ukrayna Savunma İstihbaratı, önceki gece Kırım Yarımadası’na düzenlenen operasyonla Kırım’a yıllar sonra yeniden Ukrayna bayrağı asıldığını açıkladı. Ukrayna, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’a bir askeri operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Dün yapılan açıklamada, “Özel kuvvetler, Kırım Yarımadası’daki Mayak ve Olevnika kasabaları yakınlarında kıyıya çıktı. Düşman birlikleri kayıplar verdi, düşman teçhizatı imha edildi ve Ukrayna bayrağı Kırım’da yeniden dalgalandı” ifadeleri kullanıldı. Askerlerin, görevlerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. Operasyon Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü’nde gerçekleşti. Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından işgal ve daha sonra ilhak edilmişti.

ZELENSKİ: ALAKAMIZ YOK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Wagner lideri Yevgeni Prigojin’i taşıyan uçağın düşmesinde Kiev’in parmağı olmadığını söyledi. Zelenskiy, düşen uçakla ilgili, “Bu durumla bizim hiçbir alakamız yok. Olayda kimin parmağı olduğunu herkes biliyordur zaten” dedi.